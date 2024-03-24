Тчуамени: Сборной Франции не хватает Гризманна

Полузащитник «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени высказался об отсутствии нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в национальной команде.

Напомним, на данный момент Гризманн восстанавливается после травмы.

«Мы знаем, что Антуан — исключительный футболист. Нам его не хватало, хотя Уоррен Заир-Эмери неплохо проявил свои качества. Такого игрока, как Антуан, заменить не так-то просто. Мы надеемся, что он вернется как можно скорее», — приводит слова Тчуамени RMC Sport.

На счету 33-летнего Гризманна 127 матчей в составе сборной Франции, 44 забитых мяча и 38 результативных передач.