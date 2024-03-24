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Чемпионат Европы по футболу 2024

В Германии сделали важное заявление по будущему Нагельсманна

24 Марта 2024 • 17:05 Комментировать

В субботу сборная Германии на выезде обыграла Францию в товарищеском матче со счётом 2:0. Авторами голов стали Флориан Вирц и Кай Хаверц. После игры глава Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф заявил о желании продлить контракт с главным тренером национальной команды Юлианом Нагельсманном.

«С нашей стороны было бы абсолютно желательно [продлить контракт с Нагельсманном]. Мы хорошая команда, мы хорошо ладим и находимся в интенсивном диалоге», - цитирует Нойендорфа портал Goal со ссылкой на ZDF.

Действующий контракт Юлиана Нагельсманна рассчитан до завершения Евро-2024. Этот турнир для сборной Германии будет домашним.

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Сборная Германии Юлиан Нагельсманн Бернд Нойендорф ещё теги
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