В Германии сделали важное заявление по будущему Нагельсманна

В субботу сборная Германии на выезде обыграла Францию в товарищеском матче со счётом 2:0. Авторами голов стали Флориан Вирц и Кай Хаверц. После игры глава Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф заявил о желании продлить контракт с главным тренером национальной команды Юлианом Нагельсманном.

«С нашей стороны было бы абсолютно желательно [продлить контракт с Нагельсманном]. Мы хорошая команда, мы хорошо ладим и находимся в интенсивном диалоге», - цитирует Нойендорфа портал Goal со ссылкой на ZDF.

Действующий контракт Юлиана Нагельсманна рассчитан до завершения Евро-2024. Этот турнир для сборной Германии будет домашним.