«Полмиллиона человек стоят в очереди»: Деметрадзе рассказал об ажиотаже перед матчем Грузия - Греция

Бывший нападающий киевского «Динамо» Георгий Деметрадзе высказался о предстоящем поединке отборочного раунда чемпионат Европы между сборными Грузии и Греции.

«Это матч века, который мы должны выигрывать. Уже полмиллиона человек стоят в очереди за билетами, но места ограничены - где-то 55 тысяч вмещает стадион. Такого ещe не было в Грузии», - передает слова Деметрадзе «Чемпионат».

Матч сборных Грузии и Греции состоится во вторник, 26 марта. Поединок пройдет на стадионе в Тбилиси. Победитель этого противостояния получит путевку на чемпионат Европы – 2024, который состоится летом в Германии.