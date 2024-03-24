Кроос высказался о победе над Францией

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос высказался о вчерашней победе над командой Франции в товарищеском матче. «Бундестим» отпраздновала гостевую победу со счетом 2:0.
«Мы довольны результатом матча. Команда сделала важный шаг вперед. Наша сборная проходит один из последних этапов подготовки к чемпионату Европы. У нас была отличная тренировочная неделя. В этом спарринге мы успешно использовали все наши наработки», - передает слова хавбека Bayern & Germany.
Напомним, что чемпионат Европы – 2024 состоится грядущим летом. Германия является хозяйкой соревнований.
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