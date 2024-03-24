Гасилин назвал победителя матча Италия - Эквадор

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился мнением о предстоящем товарищеском поединке между сборными Италии и Эквадора.

«Эквадор для меня явно слабее итальянцев. Они идут в середине таблицы отбора ЧМ, играют закрыто, звезд с неба не хватают. Итальянцы должны победить. Играю победу сборной Италии», - приводит слова Гасилина «РБ Спорт».

Контрольный матч сборных Италии и Эквадора состоится в воскресенье, 24 марта. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. В предыдущем матче «скуадра адзурра» минимально победила Венесуэлу со счетом 2:1.