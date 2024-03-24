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Баумгартнер побил исторический рекорд Подольски

24 Марта 2024 • 10:47 Комментировать

Хавбек сборной Австрии Кристоф Баумгартнер установил мировой рекорд. Полузащитник стал автором самого быстрого гола в истории национальных команд, рапортует beIN SPORTS.

Австрийский футболист поразил ворота Словакии на шестой секунде контрольной встречи. Предыдущим рекордсменом был бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски, который в 2013 году забил Эквадору на седьмой секунде.

Напомним, что поединок сборных Австрии и Словакии состоялся в субботу, 23 марта. Встреча завершилась победой австрийской команды со счетом 2:0. Следующий спарринг команда проведет против национальной сборной Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Австрии Кристоф Баумгартнер
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