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Мостовой высказал неожиданное мнение по матчу Италии и Эквадора

24 Марта 2024 • 09:38 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака» и национальной команды России, а футбольный ныне эксперт Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем товарищеском поединке между сборными Италии и Эквадора.

«Не верю в победу Италии. С Венесуэлой ей уже было тяжело, а сейчас прошло всего пара дней, и уже еще один матч против бегущей и активной команды. Так что верю тут в победу Эквадора», - передает слова Александра «Всепроспорт».

Контрольная встреча между сборными Италии и Эквадора состоится в воскресенье, 24 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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