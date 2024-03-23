Саутгейт сообщил, что учит немецкий язык

Главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта попросили рассказать о себе что-то, что может удивить футбольных болельщиков.

«Единственное, что могу сказать, - это то, что я пытаюсь выучить немецкий язык к лету», - рассказал Саутгейт The Athletic.

Отметим, что летом сборная Англии выступит на чемпионате Европы в Германии. На групповой стадии команда Гарета Саутгейта будет играть против Сербии, Дании и Словении.

В субботу сборная Англии проведёт домашний товарищеский матч против Бразилии. Следить за этой игрой можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.