Титов предложил прогноз на матч Англии и Бразилии

Бывший капитан столичного «Спартака» Егор Титов высказал мнение о товарищеском поединке между национальными командами Англии и Бразилии.

«Не думаю, что будет обычная товарищеская игра, где команды сыграют не на максимуме. Бразильцам важно выиграть, Англия дома проигрывать не захочет. Должны быть голы - тотал больше 3», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

Сборная Англии примет команду Бразилии на стадионе «Уэмбли» сегодня, 23 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.