Англия - Бразилия: Погребняк предложил ставку на матч

Бывший нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк поделился мнением о товарищеском матче между национальными сборными Англии и Бразилии.

«Несмотря на товарищеский статус поединка, никто не захочет уступать. Нас ждут фантастическая атмосфера и результативный футбол. Моя ставка - тотал больше 2,5», - приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

Матч сборных Англии и Бразилии состоится на стадионе «Уэмбли» в субботу, 23 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на страницах Liveresult.ru.