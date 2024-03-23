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Титов дал прогноз на матч Франция - Германия

23 Марта 2024 • 14:00 Комментировать

В товарищеском поединке встретятся национальные сборные Франции и Германии. Об этом матче высказал мнение бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов.

«Ставлю на Францию с форой (-1). Тем более на месте Мбаппе. Не сыграет Гризманн, но есть Жиру, есть Муани, есть фланговые ребята - Дембеле, Тюрам. Оборона Германии с такой бандой не справится», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что товарищеский матч французов и немцев пойдет на стадионе в Лионе сегодня, 23 марта. Начало поединка запланировано в 23:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж организует Liveresult.ru.

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