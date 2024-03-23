Титов дал прогноз на матч Франция - Германия

«Ставлю на Францию с форой (-1). Тем более на месте Мбаппе. Не сыграет Гризманн, но есть Жиру, есть Муани, есть фланговые ребята - Дембеле, Тюрам. Оборона Германии с такой бандой не справится», - передает слова эксперта «РБ Спорт».