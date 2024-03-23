Мостовой сделал прогноз на матч Франция - Германия

Бывший полузащитник сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского поединка между Францией и Германией.
«Франция является фаворитом. Но я бы не сбрасывал так легко Германию со счетов. В любом случае жду тут борьбы и много мячей. Ставлю на тотал больше 2,5 голов», - передает слова Мостового «ВсеПроСпорт».
Напомним, что контрольный матч сборных Франции и Германии пройдет в субботу, 23 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Детальная текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.
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