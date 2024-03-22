Защитник «Ливерпуля» не ожидал, что сборная Греции разгромит Казахстан

Игрок сборной Греции Костас Цимикас дал свой комментарий о крупной победе над Казахстаном в полуфинальном стыковом матче за право сыграть на чемпионате Европы-2024.

- Честно говоря, мы не ожидали, что Казахстан пропустит пять мячей. Казахстан старался до последнего, несмотря на разгромный счет. Мне их жаль, - приводит слова футболиста «Ливерпуля» Metaratings.

Напомним, сборная Греции в Афинах разгромила Казахстан со счётом 5:0, забил в первом тайме четыре гола, а пятый за несколько минут до финального свистка. В финале стыков греки встретятся с командой Грузии, которая выбила из турнира Люксембург. Игра пройдёт 26 марта.

Ранее Суперкомпьютер определил, что в предстоящем матче Грузия уступит Греции и не сможет квалифицироваться на Евро-2024, который пройдет в Германии.

27-летний футболист в нынешнем сезоне провёл 23 матча, в которых сделал четыре результативные передачи.