Киммих — о возвращении Крооса в сборную Германии: «Его опыт поможет нам»

Игрок сборной Германии и «Баварии» Йозуа Киммих высказался о возвращении в национальную команду хавбека мадридского «Реала» Тони Крооса.

«Его опыт поможет нам. Все знают, что он сыграл на многих турнирах. Тони знает, как добиваться успеха», — цитирует футболиста Bayern & Germany.

Стоит напомнить, что Кроос не выступал за сборную Германии с 2021 года. Сейчас он принял решение помочь национальной команде на предстоящем чемпионате Европы – 2024.

К слову, на турнире немцы сыграют в одной группе со сборными Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Евро – 2024 пройдёт с 17 июня по 17 июля в Германии.