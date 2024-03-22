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Чемпионат Европы по футболу 2024

Глава Федерации футбола Франции высказался насчёт слухов о Зидане

22 Марта 2024 • 19:39 Комментировать

Филипп Диалло, который возглавляет Федерацию футбола Франции, отреагировал на слухи о том, что национальную команду страны в обозримом будущем может возглавить Зинедин Зидан. Диалло выразил полную поддержку нынешнему рулевому «трёхцветных» Дидье Дешаму.

«Зинедин Зидан – один из символов французского футбола. Мы должны быть признательны и благодарны ему за всё, что он подарил французам. Но до конца 2026 году у нашей сборной будет величайший тренер. Этим всё сказано», - цитирует Диалло Le Figaro.

Отметим, что летом сборная Франции выступит на чемпионате Европы.

Остаётся добавить, что Зинедин Зидан не имеет тренерской работы уже почти три года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Зинедин Зидан Дидье Дешам Филипп Диалло ещё теги
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Сегодня, 22 Марта
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