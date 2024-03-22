Нагельсманн подтвердил статус Нойера в сборной Германии

Мануэль Нойер будет основным голкипером сборной Германии на домашнем чемпионате Европы. Информацию подтвердил главный тренер команды Юлиан Нагельсманн, о чём в социальных сетях сообщил авторитетный журналист Фабрицио Романо.

«Мы приняли решение. К сожалению, Ману получил травму, но это просто перенапряжение, он пропустит всего десять дней, поэтому я не изменю своего решения», - сказал Нагельсманн.

На групповой стадии чемпионата Европы – 2024 соперниками сборной Германии станут команды Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Матч открытия Евро между немцами и шотландцами пройдёт 14 июня.