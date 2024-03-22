Адиев назвал самый провальный отрезок в игре сборной Казахстана с Грецией

Национальной сборной Казахстана, увы, не будет в Германии на грядущем чемпионате Европы. Вчера, 21 марта центральноазиатская сборная «всухую» была разгромлена сборной Греции в стыковом матче (0:5).

Магомед Адиев, главный тренер сборной Казахстана рассказал, какой отрезок минувшей игры стал самым фатальным для его парней.

«Мы оказались в ошеломляющей ситуации в начале матча. Это обсуждалось, и мы понимали, что давление будет с первых минут. Не получилось сдержать давление, соперник сделал гандикап, обыграть который уже мы не смогли», - делится Адиев для Metaratings.kz.

Напомним, что сборная Казахстана заняла четвёртое место на групповом этапе отбора на Евро в рамках секстета Н. У команды оказалось 18 очков, отставание от второго места – четыре балла.