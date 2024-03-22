Дель Боске высказался о шансах сборной Испании на Евро – 2024

Экс-наставник мадридского «Реала» Висенте Дель Боске поделился мнением о сборной Испании в преддверии чемпионата Европы - 2024.

По мнению специалиста, испанские болельщики должны с оптимизмом смотреть на предстоящий турнир, так как Испания недавно победила в Лиге Наций. По мнению тренера, команда Луиса де ла Фуэнте Кастильо является одним из фаворитов.

«Некоторые команды могут нас обыграть, но у нас есть шансы побороться за титул, они точно есть», – приводит слова Дель Боске Cadena SER.

Напомним, что сборная Испании попала в группу B, где сыграет с национальными командами Хорватии, Италии и Албании.

К слову, европейское первенство пройдёт в Германии с 17 июня по 17 июля 2024 года.