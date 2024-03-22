Магуайр высказался о будущем Саутгейта

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр высказался о будущем главного тренера команды Гарета Саутгейта.

«Если Гарет – тот человек, который поможем нам добиться успеха, мы хотим, чтобы он оставался на посту как можно дольше. У меня с ним прекрасные отношения. Я был частью прогресса, который мы показали.

Я не знаю, что произойдёт после Евро. И я не знаю, знает ли Саутгейт, что произойдёт. Но мне кажется, что он проделал большую работу за всё это время», - цитирует Магуайра The Mirror.

Летом сборная Англии выступит на чемпионате Европы – 2024. На групповом стадии соперниками «трёх львов» будут Сербия, Дания и Словения.

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