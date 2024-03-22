Магуайр назвал цель сборной Англии на Евро-2024

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр высказался о цели команды на чемпионате Европы.

«Является ли победа на Евро нашей целью? Да, определённо, очевидно. Мы хотим добиться успеха на Евро – сейчас мы не думаем о чемпионате мира. Наша главная задача – успешно провести чемпионат Европы», - слова Магуайра приводит Mirror.

На групповой стадии чемпионата Европы – 2024 соперниками сборной Англии будут Сербия, Дания и Словения.

Напомним, что на прошлом Евро сборная Англии добралась до финала, где проиграла Италии по пенальти. Финальный поединок проходил на стадионе «Уэмбли».