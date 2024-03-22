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Чемпионат Европы по футболу 2024

Главный тренер сборной Казахстана Адиев высказался о поражении от сборной Греции

22 Марта 2024 • 12:12 Комментировать
Греция
5:0
Казахстан

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о поражении от сборной Греции (0:5) в полуфинальном стыковом матче Пути С за выход на чемпионат Европы 2024 года.

Специалист отметил, что его команда не была готова к такому началу, и после двух пропущенных мячей в первые 15 минут игроки не смогли вернуться.

«Соперник был резче, и в плане психологии парни хотели, но давление за результат на нас сказалось очень тяжело. Мы не смогли с этим справиться», - приводит слова Адиева Sports.kz со ссылкой на SPORT+.

Напомним, что сборная Греции за выход на чемпионат Европы сыграет против сборной Грузии. 

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