Зделар: «Сборная России могла бы выйти из группы на Евро-2024»

Полузащитник сборной Сербии и московского ЦСКА Саша Зделар считает, что национальная команда могла бы претендовать на выход из группы на предстоящем чемпионате Европы – 2024.

«Смогла бы выйти из группы на Евро-2024 эта сборная России? Да. У сборной России очень хорошие игроки, которые способны на это», - передает слова Зделара Sport24.

Напомним, что 21 марта сборные России и Сербии провели товарищеский поединок в Москве. Хозяева отпраздновали разгромную победу со счетом 4:0.

Следующий спарринг подопечные Валерия Карпина сыграют против национальной команды Парагвая. Встреча состоится 25 марта.