Роналду приедет в сборную Португалии

39-летний центрфорвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду примет участие в следующем матче сборной Португалии. Звездный бомбардир в скором времени прибудет в расположение национальной команды. Об этом сообщил главный тренер Роберто Мартинес в разговоре с журналистом ESPN.

Напомним, что Криштиану из-за мини-отпуска пропустил вчерашний товарищеский поединок сборной Португалии против Швеции. Спарринг завершился крупной победой португальцев со счетом 5:2.

Ближайший спарринг подопечные Мартинеса проведут во вторник, 26 марта, с национальной командой Словении.