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Роналду приедет в сборную Португалии

22 Марта 2024 • 09:44 Комментировать

39-летний центрфорвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду примет участие в следующем матче сборной Португалии. Звездный бомбардир в скором времени прибудет в расположение национальной команды. Об этом сообщил главный тренер Роберто Мартинес в разговоре с журналистом ESPN.

Напомним, что Криштиану из-за мини-отпуска пропустил вчерашний товарищеский поединок сборной Португалии против Швеции. Спарринг завершился крупной победой португальцев со счетом 5:2.

Ближайший спарринг подопечные Мартинеса проведут во вторник, 26 марта, с национальной командой Словении.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Сборная Словении ещё теги
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