Определились все пары финалов квалификации Евро-2024

В четверг, 21 марта, состоялись полуфинальные матчи квалификации Евро-2024. По итогам шести противостояний были определены все финальные пары отборочного этапа.

Пары финалов квалификации ЧЕ-2024: Польша – Уэльс, Исландия – Украина и Греция – Грузия.

Поединки финальной стадии пройдут 26 марта. Финалы Пути А и С начнутся в 20:00 мск, а встреча финалистов Пути B ожидается в 22:45 мск.

Добавим, что чемпионат Европы – 2024 состоится на футбольных стадионах Германии в период с 14 июня по 14 июля. Действующим триумфатором турнира является национальная сборная Италии, которая в финале победила Англию в серии послематчевых пенальти.