Сборная Исландии разгромно прошла израильтян в квалификации Евро-2024

Сборные Израиля и Исландии на нейтральном поле соперничали за выход в финал квалификации чемпионата Европы. В первом тайме Эран Захави получил по ногам в штрафной и реализовал пенальти не без шансов для вратаря. Номинальные гости перевернули ход игры в концовке 45-минутки. Альберт Гудмундссон шикарно стрельнул со штрафного в девятку и сравнял счет. После углового и борьбы за мяч Арнор Траустасон здорово сыграл на подборе и забил второй гол своей команды.

После перерыва основные события развернулись также в концовке тайма. Рой Ревиво был удален за срыв атаки. Тут же игра рукой у северян, а Захави с точки попал в штангу, при этом голкипер прыгнул в другой угол. В ответ Гудмундссон снял все вопросы, выход один на один и точный удар - 1:3. Через несколько минут он оформил хет-трик на добивании.

В следующем раунде Исландия сыграет с украинцами.