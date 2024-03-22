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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Уэльса разгромила финнов и находится в шаге от Евро-2024

22 Марта 2024 • 00:51 Комментировать
Уэльс
4:1
Финляндия
окончен

Сборная Уэльса быстро повела в споре с национальной командой Финляндии в полуфинале квалификации Евро-2024. На первых минутах Дэвид Брукс здорово сыграл на добивании. Неко Уильямс пушечным выстрелом вколотил мяч почти в девятку - 2:0. Теэму Пукки вернул интригу, сыграв на грани офсайда, после чего пробил мимо голкипера.

Только начался второй тайм, как британцы забили снова. После штрафного навес и скидка, а Бреннан Джонсон в упор отправил мяч в цель. Бен Дэвис пробил головой по воротам, кипер грубо ошибся, отбив мяч в штангу - отскок за ленточку, но ВАР показывает  офсайд. Вскоре грубейшая ошибка защитника гостей, который запаниковал с мячом, Дэниэл Джеймс сыграл на перехвате и забил четвертый мяч.

4:1, валлийцы поспорят за выход на Евро с поляками.

Протокол игры  
Уэльс4:1Финляндия
(1:0) Брукс Дэвид3'  
(2:0) Уильямс Неко38'  
  45'Пукки Теэму (2:1)
(3:1) Джонсон Бреннан47'  
(4:1) Джеймс Дэниэл86'  
Уорд Дэнни IIМефам Крис  74'Родон ДжоДэвис БенРобертс Коннор IIУильямс НекоДжеймс Джордан  54'Ампаду ЭтанБрукс Дэвид 60' (Мур Киффер ( 60'  90') Уилсон Гарри  65' 90' (Бродхед Нейтан ( 90') Джонсон Бреннан 73' (Джеймс Дэниэл ( 73')
Запасные: Фокс МорганШихан Джош IIКинг ТомасДасилва ДжейРемзи АаронМатондо РаббиХеннесси УэйнСэвидж ЧарлиКаллен Лиэм
Градецки ЛукашАлхо Николай 87' (Нисканен Ильмари ( 87') Тенхо Миро  50'Иванов РобертПелтола МаттиКамара ГленШуллер Расмус 73' (Антман Оливер ( 73') Похьянпало Йоэль 77' (Кялльман Беньямин ( 77') Лод Робин  22' 73' (Кайринен Каан ( 73') Пукки Теэму 78' (Йенсен Фредрик ( 78') Хоканс Даниэль  68'
Запасные: Йоронен ЙессеХосконен АрттуСинисало ВильямиСухонен АнссиСоири ПюрюЙенсен РичардУронен Йере
21 марта. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уэльса Сборная Финляндии

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