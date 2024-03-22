Сборная Уэльса разгромила финнов и находится в шаге от Евро-2024

Сборная Уэльса быстро повела в споре с национальной командой Финляндии в полуфинале квалификации Евро-2024. На первых минутах Дэвид Брукс здорово сыграл на добивании. Неко Уильямс пушечным выстрелом вколотил мяч почти в девятку - 2:0. Теэму Пукки вернул интригу, сыграв на грани офсайда, после чего пробил мимо голкипера.

Только начался второй тайм, как британцы забили снова. После штрафного навес и скидка, а Бреннан Джонсон в упор отправил мяч в цель. Бен Дэвис пробил головой по воротам, кипер грубо ошибся, отбив мяч в штангу - отскок за ленточку, но ВАР показывает офсайд. Вскоре грубейшая ошибка защитника гостей, который запаниковал с мячом, Дэниэл Джеймс сыграл на перехвате и забил четвертый мяч.

4:1, валлийцы поспорят за выход на Евро с поляками.