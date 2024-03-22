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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Украины добыла волевую победу над боснийцами в квалификации на Евро-2024

22 Марта 2024 • 00:48 Комментировать
Босния и Герцеговина
1:2
Украина
окончен

Сборные Боснии и Герцеговины бились за право играть в решающем матче за выход на чемпионат Европы. До первого гола игра шла на реально черепашьих скоростях и без намека на моменты. В итоге на 57-й минуте Николай Матвиенко неудачно поставил ногу под прострел - автогол. Украинцы пытались что-то создать, но без реальных угроз. Первый удар в створ на две команды нанес Михаил Мудрик на 78-й минуте. Вскоре Роман Яремчук хладнокровно замкнул прострел Ефима Конопли. Три минуты, и навес Яремчука привел к результативному удару головой от Артёма Довбика - 1:2. На девятой добавленной минуте Мудрик завершал контратаку 3 в 2 и попал в защитника.

Сборная Украины за выход на Евро поспорит с Исландией.

Протокол игры  
Босния и Герцеговина1:2Украина
(1:0) Матвиенко Николай57'  
  85'Яремчук Роман (1:1)
  88'Довбик Артём (1:2)
Шехич ИбрагимАхмедходжич Анел  80' 82' (Ковачевич Аднан ( 82'  90') Хаджикадунич ДеннисКолашинац Сеад  9'Дедич Амар 68' (Чивич Эльдар ( 68') Газибегович Юсуф  27'Цимирот ГойкоКрунич Раде 90' (Рахманович Амар ( 90') Хайрадинович Харис 83' (Пьянич Миралем ( 83') Джеко ЭдинДемирович Эрмедин
Запасные: Пирич КенанПревляк СмаилТабакович ХарисВарешанович ДалМуякич НихадГусенбашич ДенисБашич ИванВасиль Никола
Лунин АндрейКонопля Ефим  59'Забарный ИльяМатвиенко Николай  16'Миколенко ВиталийЗинченко Александр 76' (Гуцуляк Алексей ( 76') Бражко Владимир 81' (Яремчук Роман ( 81'  90') Зубков Александр 76' (Малиновский Руслан ( 76') Судаков ГеоргийМудрик МихаилДовбик Артём 90' (Таловеров Максим ( 90')
Запасные: Бондарь ВалерийТрубин АнатолийБущан ГеоргийСидорчук СергейМихайличенко БогданТымчик АлександрВанат ВладиславШапаренко Николай
21 марта. Стадион "Билино Поле" (Зеница).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Боснии И Герцеговины

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