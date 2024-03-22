Сборная Украины добыла волевую победу над боснийцами в квалификации на Евро-2024

Сборные Боснии и Герцеговины бились за право играть в решающем матче за выход на чемпионат Европы. До первого гола игра шла на реально черепашьих скоростях и без намека на моменты. В итоге на 57-й минуте Николай Матвиенко неудачно поставил ногу под прострел - автогол. Украинцы пытались что-то создать, но без реальных угроз. Первый удар в створ на две команды нанес Михаил Мудрик на 78-й минуте. Вскоре Роман Яремчук хладнокровно замкнул прострел Ефима Конопли. Три минуты, и навес Яремчука привел к результативному удару головой от Артёма Довбика - 1:2. На девятой добавленной минуте Мудрик завершал контратаку 3 в 2 и попал в защитника.
Сборная Украины за выход на Евро поспорит с Исландией.
Протокол игры
|(1:0) Матвиенко Николай57'
|85'Яремчук Роман (1:1)
|88'Довбик Артём (1:2)
Шехич Ибрагим•Ахмедходжич Анел 80'82' (Ковачевич Аднан (82') • 90'Хаджикадунич Деннис•Колашинац Сеад• 9'Дедич Амар68' (Чивич Эльдар (68') •Газибегович Юсуф• 27'Цимирот Гойко•Крунич Раде90' (Рахманович Амар (90') •Хайрадинович Харис83' (Пьянич Миралем (83') •Джеко Эдин•Демирович Эрмедин
Лунин Андрей•Конопля Ефим• 59'Забарный Илья•Матвиенко Николай• 16'Миколенко Виталий•Зинченко Александр76' (Гуцуляк Алексей (76') •Бражко Владимир81' (Яремчук Роман (81') • 90'Зубков Александр76' (Малиновский Руслан (76') •Судаков Георгий•Мудрик Михаил•Довбик Артём90' (Таловеров Максим (90')
21 марта. Стадион "Билино Поле" (Зеница).
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