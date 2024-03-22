Сборная Украины добыла волевую победу над боснийцами в квалификации на Евро-2024

Сборные Боснии и Герцеговины бились за право играть в решающем матче за выход на чемпионат Европы. До первого гола игра шла на реально черепашьих скоростях и без намека на моменты. В итоге на 57-й минуте Николай Матвиенко неудачно поставил ногу под прострел - автогол. Украинцы пытались что-то создать, но без реальных угроз. Первый удар в створ на две команды нанес Михаил Мудрик на 78-й минуте. Вскоре Роман Яремчук хладнокровно замкнул прострел Ефима Конопли. Три минуты, и навес Яремчука привел к результативному удару головой от Артёма Довбика - 1:2. На девятой добавленной минуте Мудрик завершал контратаку 3 в 2 и попал в защитника.

Сборная Украины за выход на Евро поспорит с Исландией.