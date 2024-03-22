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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Греции за тайм отгрузила Казахстану четыре гола и выбила команду Адиева из борьбы за путёвку на Евро-2024

22 Марта 2024 • 00:36 Комментировать
Греция
5:0
Казахстан
окончен

Сборные Греции и Казахстана сыграли в рамках полуфинала квалификации на Евро-2024. Матч плей-офф состоялся 21 марта на стадионе «ОПАП Арена».

Протокол игры  
Греция5:0Казахстан
(1:0) Бакасетас Тасос9'  
(2:0) Пелкас Димитрис15'  
(3:0) Иоаннидис Фотис37'  
(4:0) Курбелис Димитрис40'  
(5:0) Тапалов Еркин87'  
Влаходимос ОдиссеасБэлдок Джордж 67' (Рота Лазарос ( 67') Мавропанос КонстантиносХацидиакос Пантелис  30' 46' (Рецос Панайотис ( 46') Цимикас КостасБакасетас Тасос 73' (Бухалакис Андреас ( 73') Курбелис ДимитрисМанталос ПетросМасурас ГиоргосИоаннидис Фотис 63' (Якумакис Георгиос ( 63') Пелкас Димитрис 63' (Константелиас Янис ( 63')
Запасные: Диудис СократисПасхалакис АлександросЦавелас ГеоргиосЦолис ХристосПавлидис ВангелисХадзийованнис АнастасиосСиопис Манолис
Шацкий ИгорьБыстров МаратМарочкин АлександрЕрланов Темирлан  68'Каиров Багдат 46' (Садыбеков Адилет ( 46'  54') Вороговский Ян  17'Чесноков Ислам 67' (Зуев Александр ( 67') Бейсебеков Абзал 46' (Тапалов Еркин ( 46') Зайнутдинов БактиёрАстанов Эльхан 46' (Оразов Рамазан ( 46'  66') Самородов Максим 77' (Аймбетов Абат ( 77')
Запасные: Устименко ДанилВалиуллин РусланТагыберген АсхатКуат ИсламбекАсранкулов РоманШайзада БекханМалый Сергей
21 марта. Стадион "OPAP Arena".

 

Стартует новомодная квалификация на Евро-2024. В ней 12 команд (счастливчиков?) разыграют три оставшиеся путёвки на турнир. Сборные Греции и Казахстана в полуфинале по сути определяли заочного обладателя одного заветного билета, ведь каждая из этих команд будет считаться фаворитом минифинала против сборной Грузии, ранее победившей команду Люксембурга в своём полуфинале.

Казахи приехали в Грецию обороняться, искать шансы в контратаке и на стандартах. Схема Магомеда Адиева в пять защитников явно намекала на такую тактику. Хозяева же вышли в три форварда (Масурас, Иоаннидис, Пелкас) и сразу мяч под свой контроль забрали. Они же вознамерились забить быстро. И из двух сценариев игры суждено было сбыться хозяйскому.

Уже на девятой минуте Каиров сзади врезается в Пелкаса, укрывшего мяч в чужой штрафной площади. Назначен пенальти, который спустя мгновение реализовал Бакасетас, мощно пальнувший в угол ворот – 1:0. Прошло всего четыре минуты и положение Казахстана стало катастрофическим. Масурас со стандарта выполнил толковый кросс, Пелкас выскочил из-за спины Каирова и пробил головой – 2:0.

Казахам же ответить было нечем. Долго они приходили в себя, а первый более-менее опасный момент мы увидели после дальнего удара Чеснокова. Мяч срикошетил о грека и просвистел рядом со штангой. А греки под занавес тайма сняли все вопросы, воспользовавшись ошибкой гостей и оформив разгром. Масурас собрал на себя всех защитников и прострелил на линию вратарской. Иоаннидис в касание пробил совсем без сопротивления – 3:0.

А неприличным счёт сделал Курбелис. После розыгрыша углового и передачи Костаса Цимикаса Димитрис точно пробил головой – 4:0. Это уже вынос. Греки почувствовали психологическую уверенность, поймали волну и спокойно докатили матч до победы. Казахи пытались что-то изменить, но сил не хватало. Ни физических, ни моральных. А ещё очень не хватало точности: так за восемь ударов лишь один попал в створ. Перспективные попытки Оразова и Ворговского тоже пролетели мимо створа.

Не ушла в глухую оборону и Греция. Шанс на пятый гол своей команды имел Бакасетас, отклеившийся от оппонента на 11-метровой отметке. Плотно пробил грек, направляя мяч в угол, но попал в распластавшегося Марочкина. Но и пятый гол случился. Точнее, автогол. Это Еркин Тапалов выиграл верх, направив мяч в сетку собственных ворот - 5:0.

Казахстан покидает плей-офф и лишается исторического шанса, а греки сыграют против Грузии. Победитель отправится на Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Греции Сборная Казахстана

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