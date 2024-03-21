Немецкий футбольный союз уже очень давно сотрудничает с компанией Adidas. С 2027 года технический партнёр организации сменится – им станет компания Nike. Таким образом, спустя несколько лет сборная Германии будет играть в форме от Nike, пишет Kicker.

В Немецком футбольном союзе уже подтвердили смену технического спонсора. При этом в организации отметили позитивное сотрудничество с компанией Adidas, которое будет продолжаться до конца 2026 года.

Ближайшим летом сборная Германии выступит на домашнем чемпионате Европы. На групповой стадии команда Юлиана Нагельсманна будет играть против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Сборная Германии будет играть в розовой форме