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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Германии сменит форму Adidas на форму Nike фото

21 Марта 2024 • 18:58 Комментировать

Немецкий футбольный союз уже очень давно сотрудничает с компанией Adidas. С 2027 года технический партнёр организации сменится – им станет компания Nike. Таким образом, спустя несколько лет сборная Германии будет играть в форме от Nike, пишет Kicker.

В Немецком футбольном союзе уже подтвердили смену технического спонсора. При этом в организации отметили позитивное сотрудничество с компанией Adidas, которое будет продолжаться до конца 2026 года.

Ближайшим летом сборная Германии выступит на домашнем чемпионате Европы. На групповой стадии команда Юлиана Нагельсманна будет играть против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Сборная Германии будет играть в розовой форме

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Сборная Германии
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