Пейчинович считает, что Сербия может выйти в плей-офф чемпионата Европы – 2024

Экс-футболист «Локомотива» Неманья Пейчинович высказался о перспективах сборной Сербии на чемпионате Европы – 2024.

«В такой группе второе место реально. Если сборная сохранит костяк и улучшит тактические данные, то я думаю, что можно претендовать и на первое», — приводит слова Пейчиновича Metaratings.

Бывший игрок отметил, что не считает фаворитом сборную Англии, ведь команда слабо выступает в последние 10-15 лет.

Напомним, по итогам жеребьевки сборная Сербии сыграет на Евро в группе C вместе с Данией, Словенией и Англией. Старт турнира запланирован на 14 июня, а финальный матч пройдет 14 июля.