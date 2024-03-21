Колосков считает, что Карпин должен подготовить сборную России к Евро-2028

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о том, стоит ли сборной России продлевать контракт с Валерием Карпиным.

«Не вижу причин, по которым этого нельзя было бы делать. Карпин вполне справляется со своей работой», — приводит слова Колоскова «Спорт День за Днем».

Функционер отметил, перед Карпиным должна быть поставлена задача подготовки сборной России к чемпионату Европы – 2028, именно до этого турнира нужно продлить контракт с тренером.

Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года.

21 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч против Сербии. Старт поединка запланирован на 20:00 по мск.