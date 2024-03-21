Алексей Попов оценил шансы сборной Казахстана в матче с Грецией

Экс-футболист казанского «Рубина» Алексей Попов высказался о предстоящем матче между сборной Греции и национальной командой Казахстана.

«Шансы 50/50, но предпочтение все равно у Греции, потому что они играют дома при сумасшедшей поддержке болельщиков», — заявил Попов Metaratings.

По мнению эксперта, Казахстан будет играть от обороны и пытаться в быстрых атаках поразить ворота соперника.

Полуфинальный матч отборочного этапа чемпионата Европы – 2024 между сборными Греции и Казахстана состоится сегодня, 21 марта. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:45 по мск.

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