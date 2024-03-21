Стало известно состояние Холанна

Форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн сможет помочь своей национальной команде в предстоящих матчах.

Ранее появилась информация, что нападающий получил повреждение на тренировке.

— Я чувствую себя хорошо и готов сыграть в матче, — приводит слова Холанна журналист Джо Брэй.

Отмечается, что наставник сборной Норвегии выпустит Холанна в том случае, если это будет необходимо команде.

На счету Холанна 29 матчей за норвежскую команду, 27 забитых мячей и три ассиста.

В пятницу, 22 марта, сборная Норвегии проведет товарищеский матч против Чехии, а 26 марта сыграет с национальной командой Словакии.