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Чемпионат Европы по футболу 2024

Главный тренер сборной Греции поделился ожиданиями от матча против сборной Казахстана

21 Марта 2024 • 11:13 Комментировать
Греция
...
Казахстан
1 1.35 X 4.90 2 11.00
Через 11 ч. 20 мин.

Главный тренер сборной Греции Густаво Пойет поделился ожиданиями от полуфинального стыкового матча Пути С за право сыграть на чемпионате Европы 2024 года против сборной Казахстана.

Специалист отметил, что у его команды нет права на ошибку, поэтому он точно не будет придумывать отговорки.

«Сейчас мы находимся в наилучшей форме за последние два года. Я счастлив провести завтрашнюю игру при полных трибунах», - заявил Пойет на пресс-конференции.

Напомним, что игра пройдёт сегодня, 21 марта, в Греции. Начало – в 22:45 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайте LiveResult.ru.

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ГРЕЦИЯ КАЗАХСТАН
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