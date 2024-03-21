Главный тренер сборной Греции поделился ожиданиями от матча против сборной Казахстана

Главный тренер сборной Греции Густаво Пойет поделился ожиданиями от полуфинального стыкового матча Пути С за право сыграть на чемпионате Европы 2024 года против сборной Казахстана.

Специалист отметил, что у его команды нет права на ошибку, поэтому он точно не будет придумывать отговорки.

«Сейчас мы находимся в наилучшей форме за последние два года. Я счастлив провести завтрашнюю игру при полных трибунах», - заявил Пойет на пресс-конференции.

Напомним, что игра пройдёт сегодня, 21 марта, в Греции. Начало – в 22:45 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайте LiveResult.ru.