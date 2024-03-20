Нагельсманн: Я хотел бы выиграть со сборной Германии Евро-2024

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался на тему домашнего чемпионата Европы-2024.

Специалист признался, что хотел бы выиграть трофей со своей командой.

- Считаю, что любая команда, которая участвует в том или ином турнире, должна ставить цель выиграть его. Я хотел бы выиграть со сборной турнир. Не знаю, фавориты мы или нет. Есть Англия, Испания и Франции, у них очень хорошие команды. В конце концов есть матчи на выбывание. Форма в день игры будет играть свою роль, - цитирует специалиста Bayern & Germany.

Напомним, чемпионат Европы пройдёт в Германии. Турнир стартует 14 июня и продлится до 14 июля. Сборная Германии сыграет в одной группе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Нагельсманн возглавил национальную команду осенью прошлого года, сменив на этом посту Ханси Флика. Его контракт действует до июля 2024 года.