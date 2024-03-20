Нагельсманн подтвердил, что Нойер пропустит игры с Францией и Нидерландами

Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер получил травму перед товарищескими матчами с Францией и Нидерландами.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что по прибытию в Мюнхен Нойер пройдет медицинское обследование, чтобы изучить характер повреждения.

Ранее сообщалось, что у 37-летнего футболиста возникли проблемы с приводящей мышцей.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн отреагировал на данную информацию, подтвердив повреждение Нойера.

«Нойер действительно пропустит две игры — против Франции и Нидерландов. Возможно, он не сыграет за «Баварию» в матче с «Боруссией», но это уже не моя работа», — цитирует тренера журналист Романо.