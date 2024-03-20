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Нойер получил травму и пропустит матчи сборной Германии

20 Марта 2024 • 19:18 Комментировать

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер получил травму и не сможет помочь национальной команде в предстоящих играх. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенцев.

По информации источника, на тренировке сборной Германии у 37-летнего футболиста возникли проблемы с левой приводящей мышцей. По этой причине Нойер вернется в расположение «Баварии» и пропустит предстоящие игры национальной команды.

23 марта сборная Германии проведет товарищеский матч против сборной Франции. Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени. 26 марта подопечные Юлиана Нагельсманна встретятся с  Нидерландами, начало — в 22:45 (мск).

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Бавария Сборная Германии Мануэль Нойер ещё теги
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