Нойер получил травму и пропустит матчи сборной Германии

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер получил травму и не сможет помочь национальной команде в предстоящих играх. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенцев.

По информации источника, на тренировке сборной Германии у 37-летнего футболиста возникли проблемы с левой приводящей мышцей. По этой причине Нойер вернется в расположение «Баварии» и пропустит предстоящие игры национальной команды.

23 марта сборная Германии проведет товарищеский матч против сборной Франции. Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени. 26 марта подопечные Юлиана Нагельсманна встретятся с Нидерландами, начало — в 22:45 (мск).