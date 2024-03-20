Хёнесс высказался о розовой форме сборной Германии

На прошлой неделе сборная Германии представила необычную резервную форму, где основным цветом является розовый. Комментарий по поводу выбора цвета дал член совета директоров «Баварии» Ули Хёнесс.

«Все эти разговоры – ерунда. Они могут играть даже с оголённым торсом и с рисунком на нём. Самое главное – то, что происходит на футбольном поле. Меня не волнует, во что одеты футболисты», - цитирует Хёнесса Bild.

Как известно, ближайшим летом сборная Германии выступит на домашнем чемпионате Европы. Соперниками Бундестим в группе станут сборные Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Сборная Германии будет играть в розовой форме