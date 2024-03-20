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Хёнесс высказался о розовой форме сборной Германии

20 Марта 2024 • 18:19 Комментировать

На прошлой неделе сборная Германии представила необычную резервную форму, где основным цветом является розовый. Комментарий по поводу выбора цвета дал член совета директоров «Баварии» Ули Хёнесс.

«Все эти разговоры – ерунда. Они могут играть даже с оголённым торсом и с рисунком на нём. Самое главное – то, что происходит на футбольном поле. Меня не волнует, во что одеты футболисты», - цитирует Хёнесса Bild.

Как известно, ближайшим летом сборная Германии выступит на домашнем чемпионате Европы. Соперниками Бундестим в группе станут сборные Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Сборная Германии будет играть в розовой форме

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Ули Хенесс
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