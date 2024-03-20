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Чемпионат Европы по футболу 2024

Стало известно, кто будет первым вратарём сборной Германии на Евро-2024

20 Марта 2024 • 15:20 Комментировать (2)

Место в воротах сборной Германии на домашнем чемпионате Европы – 2024 достанется голкиперу «Баварии» Мануэлю Нойеру. Об этом сообщает Der SPORTBUZZER.

По информации источника, такое решение было принято лично главным тренером национальной команды Юлианом Нагельсманном.

На счету 37-летнего Нойера 117 сыгранных матчей за сборную Германии, в которых он пропустил 113 мячей и 48 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Чемпионат Европы – 2024 состоится ближайшим летом в десяти различных городах Германии. Турнир стартует 14 июня, а финальный матч пройдет спустя месяц — 14 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Мануэль Нойер Юлиан Нагельсманн ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсафобия
20 Марта 2024 в 15:31
вы че серьезно?
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