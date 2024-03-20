Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Джанашия: «У Грузии не будет лучше шанса попасть на Евро»

20 Марта 2024 • 13:16 Комментировать

Экс-нападающий столичного «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о матче плей-офф квалификации чемпионата Европы - 2024 между сборными Грузии и Люксембурга.

«Раньше у Грузии не было такого шанса попасть на Евро. Мы должны побеждать Люксембург в любом случае. Надеюсь, всё будет нормально и в финале стыковых матчей. Лучше шанса не будет», - приводит слова Джанашии «Чемпионат».

Напомним, что полуфинальный поединок отбора между национальными командами Грузии и Люксембурга состоится в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Сборная Люксембурга Заза Джанашия ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» «Спартак» нашёл замену Промесу Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала» Почему болельщики «Спартака» ненавидят Черчесова и не хотят, чтобы он возглавил клуб В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему Канселу «Барселона» выбрала первого футболиста на продажу Стала известна сумма штрафа Промеса
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста
Спортивные новости
Канарейкин: «Безусловно Кучеров стоит в одном ряду с Овечкиным» Канарейкин – об Овечкине: «Генетика чумовая, но здоровье уже подводит»: Кузнецов: «Овечкину хватит времени на рекорд Гретцки, если буксовать не будет» Каменский: «Уверен, Овечкин побьет рекорд Гретцки» Вайсфельд оценил шансы Овечкина превзойти рекорд Гретцки в НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Марта
13:16 · Чемпионат Европы 2024
Джанашия: «У Грузии не будет лучше шанса попасть на Евро»
08:42 · Чемпионат Европы 2024
Пальинья назвал роль Роналду в сборной Португалии
19 Марта
22:31 · Испания. Ла Лига
Куртуа прокомментировал свою новую травму
22:11 · Германия. Бундеслига
Дризен: «Нойер – лучший вратарь Германии, он должен быть основным в сборной»
18:35 · Чемпионат Европы 2024
Фергюсон: «У Германии нет шансов обыграть Шотландию на Евро»
17:53 · Англия. Премьер-лига
18-летний Майну вызван в сборную Англии 1
16:49 · Чемпионат Европы 2024
Холанн получил повреждение на тренировке сборной Норвегии слухи
14:18 · Чемпионат Европы 2024
Канселу: Пик карьеры Роналду позади, мы не полагаемся полностью на него
13:59 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Украины сыграет против четырёхкратных чемпионов мира
18 Марта
21:28 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франция подтвердила отъезд Гризманна
21:21 · Чемпионат Европы 2024
Оборвётся невероятная серия Гризманна – он играл в каждом матче сборной Франции с 2017 года
19:22 · Чемпионат Европы 2024
Дешам рассказал о состоянии Гризманна
18:35 · Италия. Серия А
Тренер сборной Сербии прокомментировал отказ Свилара ехать на весенний сбор
17:16 · Англия. Премьер-лига
Сборная Англии презентовала форму на Евро-2024 фото
16:05 · Чемпионат Европы 2024
Защитник Манчини вызван в сборную Италии после исключения Ачерби
Все новости