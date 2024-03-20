Джанашия: «У Грузии не будет лучше шанса попасть на Евро»

«Раньше у Грузии не было такого шанса попасть на Евро. Мы должны побеждать Люксембург в любом случае. Надеюсь, всё будет нормально и в финале стыковых матчей. Лучше шанса не будет», - приводит слова Джанашии «Чемпионат».