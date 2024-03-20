Джанашия: «У Грузии не будет лучше шанса попасть на Евро»

Экс-нападающий столичного «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о матче плей-офф квалификации чемпионата Европы - 2024 между сборными Грузии и Люксембурга.
«Раньше у Грузии не было такого шанса попасть на Евро. Мы должны побеждать Люксембург в любом случае. Надеюсь, всё будет нормально и в финале стыковых матчей. Лучше шанса не будет», - приводит слова Джанашии «Чемпионат».
Напомним, что полуфинальный поединок отбора между национальными командами Грузии и Люксембурга состоится в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
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