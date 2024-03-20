Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Пальинья назвал роль Роналду в сборной Португалии

20 Марта 2024 • 08:42 Комментировать

Хавбек лондонского «Фулхэма» и сборной Португалии Жоау Пальинья высказался о роли 39-летнего нападающего Криштиану Роналду в национальной команде.

«Его роль никогда не меняется. Криштиану – лидер сборной, он очень важен для нас. Когда мы где-то играем, все болельщики выкрикивают его имя. Благодаря ему с нас снимается большая часть давления. Если команда не побеждает, все валится на Роналду. КриРо – настоящий лидер раздевалки. Это очень важно для команды», - передает слова полузащитника A Bola.

Напомним, что в марте сборная Португалии сыграет две товарищеские встречи – против Швеции и Словении.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Жоау Пальинья ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» «Рома» потеряла Дибалу Роналду называл клуб, в котором закончит карьеру «Спартак» нашёл замену Промесу Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» Игрок «Реала» перейдёт в английский клуб В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала» Гюндоган: «Нынешняя «Барселона» не похожа на ту команду, которая была в прошлом»
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы
Спортивные новости
Канарейкин – об Овечкине: «Генетика чумовая, но здоровье уже подводит»: Кузнецов: «Овечкину хватит времени на рекорд Гретцки, если буксовать не будет» Каменский: «Уверен, Овечкин побьет рекорд Гретцки» Вайсфельд оценил шансы Овечкина превзойти рекорд Гретцки в НХЛ МОК запретил россиянам участвовать в открытии Олимпиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Марта
08:42 · Чемпионат Европы 2024
Пальинья назвал роль Роналду в сборной Португалии
19 Марта
22:31 · Испания. Ла Лига
Куртуа прокомментировал свою новую травму
22:11 · Германия. Бундеслига
Дризен: «Нойер – лучший вратарь Германии, он должен быть основным в сборной»
18:35 · Чемпионат Европы 2024
Фергюсон: «У Германии нет шансов обыграть Шотландию на Евро»
17:53 · Англия. Премьер-лига
18-летний Майну вызван в сборную Англии 1
16:49 · Чемпионат Европы 2024
Холанн получил повреждение на тренировке сборной Норвегии слухи
14:18 · Чемпионат Европы 2024
Канселу: Пик карьеры Роналду позади, мы не полагаемся полностью на него
13:59 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Украины сыграет против четырёхкратных чемпионов мира
18 Марта
21:28 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франция подтвердила отъезд Гризманна
21:21 · Чемпионат Европы 2024
Оборвётся невероятная серия Гризманна – он играл в каждом матче сборной Франции с 2017 года
19:22 · Чемпионат Европы 2024
Дешам рассказал о состоянии Гризманна
18:35 · Италия. Серия А
Тренер сборной Сербии прокомментировал отказ Свилара ехать на весенний сбор
17:16 · Англия. Премьер-лига
Сборная Англии презентовала форму на Евро-2024 фото
16:05 · Чемпионат Европы 2024
Защитник Манчини вызван в сборную Италии после исключения Ачерби
15:57 · Чемпионат Европы 2024
Ачерби исключили из сборной Италии – названа причина
Все новости