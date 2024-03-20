Пальинья назвал роль Роналду в сборной Португалии

«Его роль никогда не меняется. Криштиану – лидер сборной, он очень важен для нас. Когда мы где-то играем, все болельщики выкрикивают его имя. Благодаря ему с нас снимается большая часть давления. Если команда не побеждает, все валится на Роналду. КриРо – настоящий лидер раздевалки. Это очень важно для команды», - передает слова полузащитника A Bola.