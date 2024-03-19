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Чемпионат Европы по футболу 2024

Фергюсон: «У Германии нет шансов обыграть Шотландию на Евро»

19 Марта 2024 • 18:35 Комментировать

Чемпионат Европы – 2024 будет открываться 14 июня матчем между национальными сборными Германии и Шотландии. Легендарный шотландец сэр Алекс Фергюсон дал комментарий по поводу этой игры.

«У Германии нет шансов обыграть Шотландию (смеётся). Я посмотрю эту игру вживую – я должен это увидеть. Знаете, сборная Шотландии не так уж плоха. У них хорошие полузащитники, два хороших защитника. Только на позиции нападающего в последние годы проблемы. Шотландские болельщики будут оказывать команде фантастическую поддержку», - слова Фергюсона приводятся на сайте «Айнтрахта».

Фергюсон стал членом немецкого клуба

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Алекс Фергюсон Сборная Германии Сборная Шотландии ещё теги
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