Фергюсон: «У Германии нет шансов обыграть Шотландию на Евро»

Чемпионат Европы – 2024 будет открываться 14 июня матчем между национальными сборными Германии и Шотландии. Легендарный шотландец сэр Алекс Фергюсон дал комментарий по поводу этой игры.

«У Германии нет шансов обыграть Шотландию (смеётся). Я посмотрю эту игру вживую – я должен это увидеть. Знаете, сборная Шотландии не так уж плоха. У них хорошие полузащитники, два хороших защитника. Только на позиции нападающего в последние годы проблемы. Шотландские болельщики будут оказывать команде фантастическую поддержку», - слова Фергюсона приводятся на сайте «Айнтрахта».

Фергюсон стал членом немецкого клуба