Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Холанн получил повреждение на тренировке сборной Норвегии слухи

19 Марта 2024 • 16:49 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн покинул тренировку национальной команды с небольшой травмой. Об этом сообщает StatCity.

По информации источника, норвежский голеадор уходил с тренировки, немного прихрамывая.

На счету 23-летнего Холанна 29 матчей за сборную Норвегии, 27 забитых мячей и три результативные передачи.

22 марта Норвегия проведет товарищеский матч против Чехии. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени.

Добавим, что 26 марта норвежцы встретятся с национальной командой Словакии. Данная игра так же стартует в 20:00 (мск).


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Норвегии Эрлинг Холанн ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка Анчелотти – об ударе Гюлера с центра поля: «Только великий талант увидит такую возможность» «Рома» потеряла Дибалу Роналду называл клуб, в котором закончит карьеру Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» Игрок «Реала» перейдёт в английский клуб Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» «Спартак» нашёл замену Промесу Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала»
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
В МОК призвали спортсменов отказаться от участия в Играх Дружбы в России Омский «Авангард» расторг контракт с главным тренером «Салават Юлаев» подтвердил смерть Константина Кольцова «Трактор» в овертайме одолел «Динамо» и увеличил преимущество в серии «Локомотив» поиздевался над «Авангардом» во втором матче серии плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Марта
17:53 · Англия. Премьер-лига
18-летний Майну вызван в сборную Англии
16:49 · Чемпионат Европы 2024
Холанн получил повреждение на тренировке сборной Норвегии слухи
14:18 · Чемпионат Европы 2024
Канселу: Пик карьеры Роналду позади, мы не полагаемся полностью на него
13:59 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Украины сыграет против четырёхкратных чемпионов мира
18 Марта
21:28 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франция подтвердила отъезд Гризманна
21:21 · Чемпионат Европы 2024
Оборвётся невероятная серия Гризманна – он играл в каждом матче сборной Франции с 2017 года
19:22 · Чемпионат Европы 2024
Дешам рассказал о состоянии Гризманна
18:35 · Италия. Серия А
Тренер сборной Сербии прокомментировал отказ Свилара ехать на весенний сбор
17:16 · Англия. Премьер-лига
Сборная Англии презентовала форму на Евро-2024 фото
16:05 · Чемпионат Европы 2024
Защитник Манчини вызван в сборную Италии после исключения Ачерби
15:57 · Чемпионат Европы 2024
Ачерби исключили из сборной Италии – названа причина
15:41 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Италии представила новую форму фото
14:42 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франции показала форму с петухами фото
14:22 · Чемпионат Европы 2024
Колосков ответил на вопрос, собирается ли посетить Евро-2024
14:17 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Португалии показала, в какой форме Роналду и компания сыграют на Евро-2024 фото
Все новости