Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн покинул тренировку национальной команды с небольшой травмой. Об этом сообщает StatCity.

По информации источника, норвежский голеадор уходил с тренировки, немного прихрамывая.

На счету 23-летнего Холанна 29 матчей за сборную Норвегии, 27 забитых мячей и три результативные передачи.

22 марта Норвегия проведет товарищеский матч против Чехии. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени.

Добавим, что 26 марта норвежцы встретятся с национальной командой Словакии. Данная игра так же стартует в 20:00 (мск).