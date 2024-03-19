Канселу: Пик карьеры Роналду позади, мы не полагаемся полностью на него

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу высказался о звёздном форварде команды Криштиану Роналду. По мнению Канселу, пик карьеры Криштиану позади, поэтому «европейским бразильцам» не стоит полностью полагаться на него.

«Роналду – важный игрок, который на протяжении 15 лет конкурировал с Месси за «Золотой мяч». Но пик карьеры футболиста приходится на возраст от 25 до 32 лет. Мы не полагаемся полностью на него», - сказал Канселу RTP.

Криштиану Роналду в феврале отпраздновал 39-й день рождения. Форвард был вызван в сборную Португалии на мартовский сбор. Летом команда выступит на Евро-2024.