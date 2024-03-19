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Сборная Украины сыграет против четырёхкратных чемпионов мира

19 Марта 2024 • 13:59 Комментировать

Сборная Украины сыграет товарищескую встречу против национальной команды Германии. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Источник рапортует, что стороны достигли договоренности о проведении контрольного матча 3 июня. Спарринг состоится на стадионе в Нюрнберге. Ранее также сборная Украины согласовала проведение поединков против Польши (7 июня) и Молдовы (11 июля).

Напомним, что в четверг, 21 июня, украинская команда встретится со сборной Боснии и Герцеговины в раунде плей-офф квалификации чемпионата Европы – 2024.

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Сборная Германии Сборная Украины
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