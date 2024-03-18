Сборная Франция подтвердила отъезд Гризманна

Из-за проблем со здоровьем Антуан Гризманн не выступит за сборную Франции в марте. Французская федерация футбола подтвердила это посредством пресс-релиза. В нём говорится, что Гризманн покинет расположение команды во вторник утром после участия в маркетинговых мероприятиях.

Место Гризманна в сборной Франции займёт хавбек «Марселя» Маттео Гендузи. Как известно, в национальной команде в последние годы Гризманн действует в полузащите, а не в нападении.

В этом месяце сборная Франции проведёт товарищеские матчи против Германии (22 марта) и Чили (26 марта). Команда Дидье Дешама готовится к летнему Евро.

Оборвётся невероятная серия Гризманна – он играл в каждом матче сборной Франции с 2017 года