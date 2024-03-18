Оборвётся невероятная серия Гризманна – он играл в каждом матче сборной Франции с 2017 года

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не поможет сборной Франции в марте из-за проблем с голеностопом. Как сообщает RMC Sport, вместо Гризманна, обычно действующем в национальной команде в центре поля, в ряды «трёхцветных» будет вызван хавбек Маттео Гендузи.

Таким образом, оборвётся невероятная серия Гризманна – он играл в каждом из 84 последних матчей сборной Франции. В прошлый раз «трёхцветные» проводили игре без Гризманна в июне 2017 года. Тогда Антуан просидел 90 минут в запасе в товарищеском матче против Англии.

Отметим, что летом сборная Франции выступит на чемпионате Европы – 2024 в Германии.