Дешам рассказал о состоянии Гризманна

Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился комментарием о состоянии нападающего команды Антуана Гризманна.

— Сейчас мы проводим обследования игроков, у которых есть определенные трудности. Что касается Гризманна, то у него проблемы с лодыжкой, — цитирует Дешама журналист Фабрис Хокинс.

В текущем сезоне нападающий «Атлетико» Мадрид принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и стал автором семи результативных передач.

23 марта сборная Франции встретится с Германией в рамках контрольного поединка, а уже 26 марта сыграет против Чили.

Последний свой матч французы провели в ноябре, сыграв вничью с Грецией (2:2).