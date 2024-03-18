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Дешам рассказал о состоянии Гризманна

18 Марта 2024 • 19:22 Комментировать

Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился комментарием о состоянии нападающего команды Антуана Гризманна.

— Сейчас мы проводим обследования игроков, у которых есть определенные трудности. Что касается Гризманна, то у него проблемы с лодыжкой, — цитирует Дешама журналист Фабрис Хокинс.

В текущем сезоне нападающий «Атлетико» Мадрид принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и стал автором семи результативных передач.

23 марта сборная Франции встретится с Германией в рамках контрольного поединка, а уже 26 марта сыграет против Чили.

Последний свой матч французы провели в ноябре, сыграв вничью с Грецией (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Сборная Франции Дидье Дешам Антуан Гризманн ещё теги
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