Защитник Манчини вызван в сборную Италии после исключения Ачерби

Защитник Франческо Ачерби был исключён из сборной Италии на фоне обвинений в расизме. После объяснений от игрока в его словах не нашли расизма, однако во избежание лишнего давления «скуадра адзурра» решила отказаться от услуг Ачерби в марте.

Вместо Ачерби в национальную команду Италии был вызван защитник Джанлука Манчини из «Ромы». Об этом сообщается на сайте Итальянской федерации футбола. Ранее Манчини присутствовал в расширенном списке «скуадры адзурры».

В марте сборной Италии предстоит провести товарищеские матчи против Венесуэлы и Эквадора. Команды готовится к Евро-2024.