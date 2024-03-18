Ачерби исключили из сборной Италии – названа причина

Защитник Франческо Ачерби был исключён из списка игроков, вызванных на мартовский сбор национальной команды Италии. Об этом сообщается на сайте Итальянской федерации футбола.

Ачерби обвинили в том, что он оскорбил игрока «Наполи» Жуана Жезуса на расовой почве во время воскресного матча Серии А. В понедельник утром футболист дал объяснения рулевому сборной Италии Лучано Спаллетти и другим игрокам «скуадры адзурры». В словах Ачебри на нашли расизма, однако игрока всё-таки исключили, «чтобы гарантировать спокойствие сборной и самому игроку».

В марте сборная Италии проведёт товарищеские матчи против Венесуэлы и Эквадора.

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